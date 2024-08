Castelmassa i disturbi alimentari raccontati con ironia | ‘Fame mia’ domenica 11 agosto al Teatro Cotogni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Rovigo), 92024 – In una società dove il cibo è venerato, fotografato, impiattato, ma anche odiato, vomitato, vituperato, ‘Tra ville e giardini’ propone uno spettacolo teatrale che affronta la tematica deicon leggerezza ed intelligenza.11, alle 21.30, nella loggia deldi(piazza Vittorio Veneto), va in scena lo spettacolomia – Quasi una biografia’, scritto e interpretato dall’attrice Annagaia Marchioro, in collaborazione con Gabriele Scotti. L’allestimento scenico è di Maria Spazzi, i costumi di Erika Carretta, la regia di Serena Sinigaglia, sotto la produzione di Brugole & Co. Dove acquistare i biglietti Il biglietto unico di 10 euro, ridotto a 8 per gli under 18 e gli over 65 è acquistabile in prevendita su www.diyticket.it.