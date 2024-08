Balneari sciopero gentile ombrelloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 7.00 Stamane la mini-serrata dei. Gliapriranno soltanto alle 9.30, due ore più tardi del previsto.Si tratta di una protesta per chiedere un intervento normativo da parte dell'esecutivo sull'annoso e irrisolto problema delle concessioni. Ma la categoria è spaccata. Se Sib-Concommercio e Fiba-Confesercenti hanno deciso di imboccare la strada della mobilitazione, altre sigle come Asso, Federe Cna si sono sfilate bollando la protesta come "iniziativa spot".