Arrestato a Parigi per aggressione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Problemi legali per Travis Scott aIl rapper americano Travis Scott, il cui vero nome è Jacques Bermon Webster II, è statoin seguito a una lite al prestigioso hotel Four Seasons George V. Secondo quanto riportato dai media americani, che citavano fonti della polizia francese, l’incidente è iniziato con una lite tra Scott e la sua guardia del corpo, che è degenerata quando un agente di sicurezza ha tentato di intervenire. La Procura della Repubblica diha confermato l’arresto, affermando: “Il 9 agosto 2024, gli agenti di polizia sono stati chiamati all’hotel George V e hannoil rapper noto come Travis Scott per aver aggredito una guardia di sicurezza”.