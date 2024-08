Al Ravello Festival torna la magia del Concerto all’Alba

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Al, come da tradizione ormai consolidata, ril’evento musicale divenuto negli anni un imperdibile e caratterizzante appuntamento dell’estate in Costiera Amalfitana ed in Campania: il, imitato, ambito e atteso (i biglietti sono andati esauriti in una manciata di minuti), scandirà ancora una volta il passaggio dalla notte al giorno, dal buio alla luce, in quello che è diventato un must per tutti gli appassionati di musica e non solo. Le emozioni uniche che il lento apparire della luce e poi del sole regalano al pubblico saranno donate ancora una volta dall’Orchestra Filarmonica G. Verdi di Salerno. Il programma composto per l’occasione, prevede in testa il Capriccio sinfonico in fa maggiore, SC 55 di Puccini, l’Idillio di Sigfrido, omaggio a Wagner, nume tutelare dele la Sinfonia n.5 in mi minore, op.64 di Ciajkovskij.