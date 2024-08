Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)DEL 8 AGOSTOORE 17.20 DI FELICE CLAUDIO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: IN A1NAPOLI, È STATO SPENTO L’INCENDIO TRA L’A24 ESUD, TRAFFICO SCORREVOLE FINO A VALMONTONE, QUI POI SI STA IN CODA VERSO NAPOLI PER UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 4 VEICOLI. PROSEGUENDO ANCORA VERSO SUD, ATTENZIONE AD UN INCENDIO TRA CEPRANO E FROSINONE GENERA FUMO IN CARREGGIATA CON SCARSA VISIBILITÀ ANDIAMO SULLA A24TERAMO, PER LAVORI, CI SONO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO.