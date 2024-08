Vaccini Covid il parere dell’esperto | Va chiarita una cosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alberto Donzelli, capo della commissione scientifica indipendente, in un’intervista a ‘La Verità’ si sofferma suie spiega gli obiettivi dell’inchiesta. La commissione d’inchiesta suiè pronta a muoversi. Dai prossimi giorni inizieranno tutti gli approfondimenti del caso per chiarire diverse cose. E in un’intervista a ‘La Verità’ il capo della Cmsi, Alberto Donzelli, sottolinea che c’è lo spazio nel mandato ricevuto di verificare alcuni passaggi e dare delle risposte a tutte le domande che si sono poste in questi anni.– cityrumors.it – foto Ansa“Bisognerà fare chiarezza sull’efficacia dei farmaci – spiega l’ex membro del Consiglio Superiore di Sanità al quotidiano italiano – i dati al momento mostrano che la vaccinazione antiaumenta il rischio di infezione.