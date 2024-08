UFFICIALE – Retegui niente Genoa-Inter | il comunicato dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Era nell’aria da ieri, oggi è. Mateonon ci sarà perdel 17 agosto: l’attaccante ha infatti firmato per l’Atalanta, che lo ha da poco annunciato in viacome nuovo acquisto. NUOVO ARRIVATO – Mateoaffronterà sì i nerazzurri in stagione, ma non dalla prossima settimana. Non ci sarà, infatti, per. L’Atalanta ha appena annunciato il suo acquisto a titolo definitivo, un colpo resosi necessario dopo il brutto infortunio occorso in amichevole a Gianluca Scamacca. Una nuova avventura, dunque, per l’attaccante italo-argentino.all’Atalanta, il– Così l’Atalanta ha annunciato il giocatore: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo daCFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo, 25enne attaccante della Nazionale italiana.