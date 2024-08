Tragedia sfiorata a Lodi | in auto con 4 amiche sbanda e si schianta contro un muro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024-siun, ferite quattro donne. Sono signore di età compresa tra i 65 e i 69 anni le donne a bordo dell’che si è scontrataun. L’incidente è avvenuto l’8 agosto 2024, nel primo pomeriggio ed è stato segnalato da alcuni passanti. Le persone coinvolte sono state soccorse in codice giallo e quindi, per fortuna, non sono in pericolo di vita. Sono state prese in cura dai sanitari della Croce rossa die della Croce bianca, con due ambulanze, oltre all’medica. Intanto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’su cui procedevano e l’area interessata dallo schianto. La polizia locale si è invece occupata dei rilievi di rito e di stabilire le eventuali responsabilità dell’accaduto. Resta sconosciuta l’origine dellata. Sterzata che ha portato la vettura arsi violentementeun