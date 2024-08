Stankovic-Venezia riavviati i contatti tra i lagunari e l’Inter | la situazione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Filiptorna ad essere un obiettivo concreto delin questa sessione estiva di calciomercato: i dialoghi trae Inter sono ripresi con l’obiettivo di andare a dama. LA– Filip, giovane portiere delè ancora nei radar delper un possibile approdo ai veneti in questa finestra di mercato. Il portiere serbo, che i meneghini intendono cedere in prestito in una piazza che possa garantirgli un adeguato minutaggio in vista di una sua crescita e maturazione ulteriori, rappresenta un obiettivo sul quale istanno lavorando per completare un reparto dei portieri che vede Jesse Joronen come titolare.