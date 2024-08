Scuola i presidi vedranno un aumento dello stipendio di 260 euro mensili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo il via libera della Corte dei Conti, ieri è stato definitivamente firmato all’Aran il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. Questo accordo, ultimo della tornata negoziale 2019-2021, coinvolge circa 6.500 dirigenti tra scuole, università, istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e centri di ricerca, riconoscendo loro un incremento medio del 3,78% negli stipendi, parte dei quali destinati alla retribuzione di risultato. Le amministrazioni avranno la facoltà di concedere ulteriori aumenti fino allo 0,22% del monte salari. Per i dirigenti scolastici è previsto uncomplessivo medio di 260lordi.