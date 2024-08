Patria rispetto e lotta all’illegalità | le nuove linee guida di Valditara per l’educazione civica a scuola

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha annunciato un aggiornamento nel curriculum scolastico italiano di rilievo: una nuova visione del. Questa iniziativa, contenuta nelledel Ministero, mira a rafforzare l’insegnamento di alcuni valori, come il senso di appartenenza alla, i valori della Costituzione, la. Come ricorda lo stesso, la legge del 2019 già prevede l’insegnamento delnelle scuole, ma l’attuale amministrazione ha deciso di superare leprecedenti, stabilite dalla passata ministra Azzolina, per introdurre un approccio che valorizzi maggiormente i principi costituzionali.