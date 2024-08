Carrarese Oggi test col Camaiore ai Marmi Calabro fa le prove in vista della Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)infrasettimanale per lache questo pomeriggio (ore 18) ospita allo stadio deiil, formazione di Eccellenza Toscana. La partitella, che darà modo al tecnico Antoniodi fare qualche prova indel match didi lunedì prossimo, sarà ad ingresso libero consentendo ai supporters azzurri di stare vicino alla squadra. Per la sfida Cagliari-si è già aperta la vendita libera e la società sarda ha fissato dei prezzi popolari per cercare di portare più gente possibile allo stadio. Le curve costano 5 euro, i distinti 10, la tribuna blu 15, la tribuna rossa 20. Il ridotto under 12 per tutti i settori ha il prezzo simbolico di un euro.