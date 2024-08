Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in coppia a Pechino Express 2025 su Sky e Now l' indiscrezione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul possibile cast del programma condotto da Costantino della Gherardesca, in onda dalla prossima stagione come sempre su Sky e in streaming solo su Now Le prime indiscrezioni sustanno già facendo il giro del web, e tra i nomi più chiacchierati emergono due volti noti dell'ultima edizione del Grande Fratello:. Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico con il loro rapporto altalenante nella Casa più spiata d'Italia, i due ex coinquilini, secondo i rumor di Libero, potrebbero presto ritrovarsi fianco a fianco nel celebre game show di Sky, condotto da Costantino della Gherardesca. Un nuovo inizio aper i Beabaldi?, attrice che ha dominato l'ultima edizione del Grande Fratello, ha saputo conquistare