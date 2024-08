Anche il Conad coinvolto | Una seconda possibilità per chi è idoneo al tirocinio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si rinnova il protocollo d’intesa di Techne, che riguarda la formazione professionale dedicata ai detenuti della Rocca. Erano 42 i datori di lavoro coinvolti, non solo aziende: l’intesa era stata rinnovata il 6 febbraio. Il 31 luglio è stato formalizzatoil coinvolgimento di Cia-. La cooperativa, colosso della grande distribuzione, va ad aggiungere ai Comuni di Forlì e Cesena, così come Inail, sindacati, imprese. A co-firmare il protocollo sono la direttrice della casa circondariale di Forlì, Carmela De Lorenzo, la vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Valentina Ancarani, e la direttrice generale dell’agenzia formativa Techne, Lia Benvenuti. Per Ciaha sottoscritto il documento il presidente Maurizio Pelliconi. Era inoltre presente il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. La collaborazione di Cia-entrerà nel vivo da settembre.