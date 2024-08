Ai ladri piace il ’Bocconcino’ Terzo assalto al negozio E la porta regge ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilmolto anche ai. Ildi gastronomia di viale Cialdini, è un’istituzione per tanti clienti ma resta costantemente nel mirino dei malviventi. Perché da dicembre ad oggi sono tre i tentativi di furto che ilha subìto. L’ultimo, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi, intorno alle 24,15. Quando una persona con una camicia bianca, fisico tarchiato, bianco, ha cominciato a battere dei colpi sulla unicadi ingresso del, presente in città da circa 40 anni, e gestito dalle sorelle Pozzi, Daniela e Roberta. Il ladro, a quell’ora di notte, sbatteva così forte contro la, forse con un arnese simile a un martello, che una residente che abita nel palazzo davanti ha sentito i colpi, si è affacciata alla finestra e l’ha visto. A quel punto il tipo è fuggito. Non è stato dato l’allarme, però.