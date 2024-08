Wta 1000 Toronto Cocciaretto saluta al primo turno | avanti Krueger

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Elisabettahato il Wtadi2024 al, sconfitta dalla statunitense Ashlynmediante il risultato di 6-3, 6-2. l’azzurra non è riuscita a tener testa all’avversaria a stelle e strisce sul cemento outdoor nordamericano, spesso sorpresa in uscita dal servizio e in generale non in una delle migliori giornate stagionali con i colpi in spinta. Considerando le qualità delle due giocatrici, si tratta di un’occasione al vento per, dotata di un ottimo rovescio offensivo e di colpi in manovra spesso concreti; dal canto suo, ottima performance di, costantemente propositiva e soprattutto con un atteggiamento positivo, a suo agio in questi campi che tanto somigliano a quelli su cui è cresciuta negli Stati Uniti.