Ultime Notizie Roma del 07-08-2024 ore 11 | 10

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio in medioriente in apertura la tensione nella regione è altissima secondo il Wall Street Journal dall’iran sta portando lanciamissili e conduce esercitazioni in vista di un attacco a Massa nominato il successore di Amin la guida del Movimento Sara Yassin vari il capo della Fazione Gazza e la mente del 7 ottobre ricercato numero uno di Israele la scelta secondo funzionari di Marsala presenta un forte messaggio di resistenza in Israele intanto Putin chiede a Tirano di evitare Vittime Civili nella risposta di Israele Per l’uccisione del leader di hamas e l’idea di natura l’ha annunciato che la risposta armata Israele te l’ho dato insieme a Irene Yemen jet di Tel Aviv sorvolano a ruota Beirut andiamo negli Stati Uniti kamala Harris ha scelto il suo vice e ti invalsa ...