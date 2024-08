Tennis Nicola Pietrangeli sulle Olimpiadi | Errani Paolini oro meritato Musetti migliore d’Italia su Sinner…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Lo dico da tempo, in particolare da 3 o 4 anni:gioca il migliorin Italia”. Parole e musica di. La leggenda delitaliano ha effettuato una analisi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda gli azzurri e, sopra ogni altra cosa, ha voluto incoronare il toscano qualerappresentante deldi casa nostra. La spedizione italiana sotto i Cinque Cerchi ha regalato soddisfazioni importanti. Si temeva che, vista l’assenza del numero 1 del mondo Jannik Sinner, potessimo vivere una Olimpiade di secondo piano, invece i risultati ci hanno ampiamente smentito. Medaglia d’oro nel doppio femminile per Sarae Jasmine, quindi medaglia di bronzo proprio per Lorenzonel singolare maschile., in una lunga intervista, ha fatto un bilancio accurato di questo visto al Roland Garros.