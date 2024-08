Romagna Caudarella nuovo ds | Veterani e giovani di valore per puntare in alto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Guglielmoè ildirettore sportivo della Pallamanoper il secondo campionato nazionale. Il mordanese conserva l’incarico di dirigente del Consiglio direttivo, ruolo che presiede da ormai 10 anni. "Credo che abbiamo creato un’ottima rosa di giocatori – spiega – con un bel miscuglio di esperti adrango epromettenti. Abbiamo perso elementi utili per scelta nostra o dei giocatori stessi, ma era fondamentale fissare degli obiettivi non solo sportivi, ma pure come società". Operativo da anni,conosce l’ambiente dirigenziale e quello del team. "Per la prima squadra è fondamentale poter e saper sfruttare l’ottimo lavoro svolto negli anni da Fabrizio Tassinari, il responsabile tecnico dei settorili del progetto Pallamano– spiega –. Abbiamo diversi gruppi interessanti che crescono anche a livello nazionale.