Perché la Russia invia armi per difendere la Repubblica islamica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Medio Oriente le tensioni continuano a crescere, mentre l’Iran ultima i preparativi per il lancio dell’attacco di rappresaglia contro Israele, in risposta all’assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran. E nonostante gli appelli per evitare un’escalation provenienti proprio dal Paese sciita, il rischio di un allargamento del conflitto è una possibilità che nessun attore può escludere. Per queste ragioni, Mosca ha deciso di muoversi in soccorso del proprio alleato mediorientale. Secondo due anonimi funzionari iraniani contattati dal New York Times, laha iniziato a consegnare attrezzature militari all’Iran in vista di una possibile guerra con Israele.