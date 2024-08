Parigi 2024 trampolino 3 metri femminile | Pellacani e Bertocchi in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Passano agilmente il turno di qualifica le azzurre dei tuffi. Nella specialità del, Chiaraed Elenasi qualificano come settima e quattordicesima su diciotto, passando così in. La romana classe 2002 compie una gara brillante all’insegna di grandi tuffi e tanta concentrazione, peccando però nel suo quarto tentativo, dove ha rimediato un 40.50 che le ha abbassato una media da primi tre posti della batteria. Gara leggermente in salita invece per, che conclude solo in 14esima posizione a causa di piccoli errori che l’hanno penalizzata durante tutta la batteria. L’appuntamento è domani dalle ore 10:00 con le semifinali.inSportFace.