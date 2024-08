Nuove emozioni per Giuseppe Garibaldi | le prime dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ritira un nuovo premio alla carriera in Calabria, ecco le suecontinua la sua avventura in giro per l’Italia come assistente ai casting per il grande fratello. L’ex concorrente sta vivendo tantissimein diversi campi, tra i social, agli eventi e con suo primo brand di moda lanciato pochi mesi fa. Il suo motto “solo cose belle“ sta conquistando il cuore di tutti gli italiani e sempre più persone stanno acquistando le sue magliette e i suoi gadget.sta ricevendo anche diversi premi alla carriera ma soprattutto per aver raccontato le bellezze della Calabria durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.