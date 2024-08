LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia insegue il bronzo nel quartetto maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

18.09 Non è chiaro cosa sia accaduto al terzo corridore del Belgio che taglia il traguardo in due. A vincere la finalina per il settimo posto è il Canada. 18.09 Si rompono sia gli atleti del Belgio che quelli del Canada. Ricordiamo che il tempo viene preso sul terzo corridore. 18.07 Dopo 2000 metri il Canada ha 1.471 secondi di vantaggio sul Belgio. 18.05 Partiti!! 18.05 Entrano inBelgio (Lindsay de Vylder, Fabio van den Bossche, Tuur Dens e Noah Vandenbranden e Canada (Dylan Bibic, Mathias Guillemette, Michael Foley e Carson Mattern) 18.02 A breve inizieranno le finali dell'inseguimento a squadre. Si partirà con la sfida per il settimo e l'ottavo posto (Belgio-Canada), seguita da quella per la quinta e la sesta posizione (Francia-Nuova Zelanda).