L’ira di Polichetti | Allarmismo Covid ingiustificato tutto strumentalizzato per fini elettorali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Il professor Mario, responsabile nazionale per la Sanità dell’Udc, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’attuale aumento dei contagi, esprimendo il suo disappunto riguardo l’diffuso. “Trovoquestoper l’aumento dei contagi. Capisco che si avvicinano le tornateregionali, ma utilizzare la paura della pandemia è un tentativo stucchevole, quasi stomachevole, di strumentalizzare questa situazione in vista delle elezioni. Ormai ilè un ricordo del passato, già troppo se ne è parlato e certamente non può un banale raffreddore essere utilizzato come arma di repressione di massa e di incutere paura così come si è verificato in passato”, ha dichiarato il professor