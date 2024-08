L’agenzia delle entrate introduce gli Isa indici sintetici di affidabilità | come funzionano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Al fine di valutare l’fiscaleimprese,ha introdotto degli strumenti di controllo denominati Isa, ovverodi. Questi vengono calcolati in base a una serie di indicatori, tra cui spiccano: il volumevendite; i costi del personale; il totalespese effettuate. Businessmen hand's pointing where to sign a contract, legal papers or application form. Lo strumento Isa è,detto, volto al controllo dell’, ma ha anche una funzione premiale nei casi in cui le imprese dimostrino di avere un parametro alto dell’indicatore.