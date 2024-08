La droga la disperata passione gay 007 va all’inferno con Burroughs

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Famelico, Lee cercava di azzannare (quei brandelli di vita) come un pesce predatore separato dalla sua preda da una parete di vetro. Non poteva smettere di sbattere il naso contro il vetro nella ricerca da incubo del suo sogno". Se non sarà l’evento della prossima Mostra del Cinema di Venezia, sarà tra i film che faranno più discutere. Alla regia Luca Guadagnino che sogna di realizzare quest’opera da 35 anni, protagonista è Daniel Craig e lui, l’attore che ha incarnato per un decennio l’agente 007 “macho“ e sciupafemmine per eccellenza incarna questa volta Lee, alter ego dello scrittore al centro del romanzo di William S.Queer. Queer come Checca, che è uno dei titoli dati al libro in Italia, o Diverso.