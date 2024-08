Gaza il messaggio a sorpresa della Casa Bianca | Israele e Hamas mai così vicine a un accordo sul cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024)non sono mai stativicini a chiudere unper ilil. A rivelare lo scenario inaspettato – nelle ore in cui lo Stato ebraico attende l’annunciata rappresaglia da parte dell’Iran per l’uccisione a Teheran del capomilizia palestinese Ismail Haniyeh – è stata oggi la. «Siamo più vicini di quanto pensiamo di essere mai stati» a quell’, ha detto fiduciosi il consigliere per la sicurezza di Joe Biden, John Kirby, in un briefing coi cronisti. Reale considerazione o auspicio nella speranza che si realizzi? Non sembra essere un caso che l’azzardo arrivi proprio all’indomaninomina del successore di Haniyeh alla guida politica di: nient’altro che Yahya Sinwar, l’imprendibile architetto del 7 ottobre da mesi rifugiatosi nei tunnel sotto, da dove guida da tempo le operazioni militarimilizia.