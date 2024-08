Femminicidio di Fonte Nuova le parole choc del marito | L’ammazzo ma non le do la separazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si stanno ricostruendo le circostanze che hanno causato l’ennesimo, comune in provincia di Roma, dove il 73enne Domenico Ossoli ha sparato alla moglie Annarita Morelli, dalla quale si stava separando. A marzo c’era stata la prima udienza di, in seguito alla quale il giudice aveva stabilito che Ossoli doveva versare 300 euro al mese all’ex compagna. Lui non aveva alcuna intenzione di versare quella cifra alla donna e avrebbe cercato di convincerla a tornare insieme, ma invano. Da quanto emerso sembra che la moglie fosse stufa delle continue scappatelle dell’uomo. Sono stati ascoltati i tre figli della coppia, che avrebbero confermato le minacce del padre: “piuttosto che darle la”, ma non ci sarebbe alcuna denuncia nei confronti dell’uomo, fermato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.