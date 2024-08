Danneggia un portone e due auto dei Carabinieri 31enne arrestato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLa scorsa notte, idella Stazione di Massafra, con il supporto dei colleghi di Palagiano, durante un servizio di pattuglia finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto un 31enne di Palagiano, presunto responsabile dei reati di violenza, resistenza, minaccia,mento e oltraggio a P.U.. I, intervengono a seguito di richieste, giunte al numero unico di pronto intervento “112”, da parte di alcuni condomini di uno stabile dove un uomo, stava mandato in frantumi i vetri deld’ingresso. I militari dell’Arma, giunti sul posto, si sono trovati davanti il 31enne in evidente stato di alterazione psicofisica, per motivi ancora non chiari.