Vacanze a costo zero Pic-nic e feste al parco Il Comune apre tutto ma mette i paletti

(Di martedì 6 agosto 2024) Pic-nic eal, porte aperte nei nove polmoni verdi di Agrate Brianza a gitanti e a chi non parte e decide - per scelta o per necessità - di trascorrere le ferie in città. Ma arrivano, inevitabilmente, anche le regole per evitare situazioni di degrado: niente fuochi, bottiglie e bicchieri di vetro e a fine divertimento bisogna ripulire. Non si può neppure prenotare, "chi prima arriva, meglio alloggia", vale la stessa regola che vige nelle spiaggia libere, ilha scelto di lasciareall’iniziativa privata. In cambio chiede però rispetto per l’ambiente ed educazione. Così l’Amministrazione comunale va incontro a chi trascorrerà lein città, "gli spazi sono a disposizione di amici e famiglie che hanno una chance in più anche per le loro ricorrenze", sopratse abitano in un appartamentino in questi giorni di canicola che non dà proprio tregua.