Tuffi Quan Hongchan strepitosa! Tutti 10 nel primo tuffo della Finale olimpica dalla piattaforma

(Di martedì 6 agosto 2024) Spettacolo autentico nellafemminilein queste Olimpiadi di Parigi 2024. L’Aquatics Centre è rimasto a bocca aperta rispetto ato fattocinese, campionessain carica e in lizza per il successo del metallo più pregiato nella sfida interna con la connazionale Chen Yuxi. La 17enne asiatica, infatti, nel suoin questo atto conclusivo è stata l’emblemaperfezione. Il riferimento è al triplo e mezzo avanti in posizione carpiata, in cui ogni particolare era al suo posto. Una rappresentazione da Intelligenza Artificiale. In un, dal coefficiente di difficoltà pari a 3.0,ha ottenuto10. Il cosiddetto Perfect 10 si è tramutato in realtà. Un’esecuzione pazzesca, con l’atleta a sparire letteralmente una volta entrata in acqua. Giuria concorde sull’assegnare il punteggio massimo di 90.00.