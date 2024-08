Tom Hanks ladri in casa | svaligiata la villa da 26 milioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Pessime notizie per Tome sua moglie Rita Wilson. L’ultima volta che notizie sulla coppia erano giunte fino a noi, oltreoceano, riguardavano il Covid. Erano i primi tempi della pandemia e di colpo i due si erano ritrovati al centro di una grave polemica. Stavolta invece il brutto aggiornamento non riguarda le loro condizioni di salute, piuttosto quelle morali. La lorodi Los Angeles è stataqualche settimana fa, ma la notizia è stata diramata da Tmz soltanto quest’oggi. Un colpo non isolato, dal momento che si inserisce in una serie di crimini nell’area. Non sembra, dunque, che l’attore sia stato preso di mira per il suo status. TominPer quanto incredibile possa sembrare, una banda diè riuscita a fare irruzione nelladi Los Angeles di Tome Rita Wilson in pieno giorno.