The Last of Us 2 e il nuovo spin off di Il Trono di Spade HBO rilascia un teaser per le prossime serie tv

(Di martedì 6 agosto 2024) HBO, la popolare piattaforma streaming statunitense, ha condiviso da qualche ora un video promozionale dei suoi futuri progetti. Nel filmato, caricato sui profili social della piattaforma, possiamo vedere delle immagini esclusive delle, nuove e di ritorno, che arriveranno nei prossimi mesi del 2024 o nel corso del 2025. Tra queste risaltano la seconda stagione di Theof Us, tratto dal famoso videogioco, un primo sguardo al prequel di It di Stephen King e aloff di Ildi, oltre alla terza stagione di White Lotus. Tuttavia c’è tantissimo di più, perciò tuffiamoci in questo fiume di annunci che hanno saputo farci sognare.