Sanità welfare e imprese Il cambio di passo che serve all’Emilia-Romagna secondo Ugolini

(Di martedì 6 agosto 2024) Parla con la consapevolezza della portata della sfida. Elenaè la donna che tenterà l’impresa. Tentare di espugnare per la prima volta nella storia il fortino della Regione Emilia-non è un compito banale. Volto civico, appoggiata dalla coalizione di centrodestra, la dirigente scolastica bolognese è stata, tra le altre cose, sottosegretaria durante l’esecutivo guidato da Mario Monti. “La mia candidatura? È nata perché tante persone si sono avvicinate, manifestando il desiderio di un’alternativa all’attuale sistema di potere che da sempre regge la Regione”. Risponde così ai taccuini di Formiche.net. Ha già in mente le priorità, anche perché il tempo a disposizione non è tantissimo. Il rumore della pioggia di novembre incombe. Il suo nome apparve come proposta a sua insaputa sulla stampa. Poi, progressivi avvicinamenti e infine l’imprimatur di tutto il centrodestra.