Rai Tajani | Non è previsto nessun vertice in Cdm domani altre priorità

(Di martedì 6 agosto 2024) "Delne hanno parlato solo i giornali, non era" sulla Rai. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, durante la conferenza stampa per la presentazione della Festa Nazionale di Forza Italia Giovani a Roma. Con gli alleati "ci vedremo al Consiglio dei ministri, per ora non èincontro finalizzato a questo", ha ribadito. "Le nostresono la riforma della giustizia, la situazione delle carceri, sia dal lato dei detenuti che dal lato della polizia penitenziaria. E poi tutta la questione economica: il taglio del cuneo, le pensioni, la decontribuzione per le madri, su questi temi insisteremo. Sull'economia faremo un grande evento a Milano per confrontarci con questo mondo".