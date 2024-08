Parigi 2024 italiani in gara oggi | orari e programma 6 agosto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Nuova giornata di gare alle Olimpiadi di. Dopo le medaglie di ieri – oro di Alice D’Amato e bronzo di Manila Esposito alla trave nella ginnastica artistica, l’oro nello skeet misto (tiro a volo) conquistato da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti e il bronzo ‘sfumato’ di Nadia Battocletti nei 5000 – l’Italia va a caccia di altre medaglie. Emanuele Camilli rappresenterà l’Italia nella finale del salto a ostacoli individuale di equitazione. Occhi puntati su Mattia Furlani (salto in alto), Pietro Arese (1500m) e Sara Fantini (lancio del martello). L’Italia del volley femminile affronta la Serbia alle 21 per un posto in semifinale.