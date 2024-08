Michele de Pascale | Sanità garantire a tutti il meglio delle cure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Parte da Reggio, concentrandosi sul temala prima fase della campagna elettorale dide, candidato del centrosinistra alle Regionali di novembre. Nella sede della Croce Verde l’attuale sindaco di Ravenna ha illustrato ieri le linee guida di quello che sarà il futuro dellaregionale: "Dieci punti – ha detto – che spiegherò in dieci riunioni in tutte le province, che saranno oggetto di confronto coi cittadini. Il nostro approccio sarà quello di essere orgogliosi di ciò che siamo ma con l’ansia di migliorare ogni giorno. Davanti a un cittadino che attende 12 ore in pronto soccorso, per esempio, io non dirò mai che nelle Marche sono 16, dirò quello che penso di poter fare per farle calare da 12 a 11 e poi ancora meno". Introdotto dal sindaco di Reggio, Marco Massari, deha così declinato i suoi obiettivi.