Mauritania missione minerali | come il Paese intende sfruttarli per fare il grande salto

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago – Con una crescita prevista per il 2024 del 5% laè uno dei paesi africani in maggiore sviluppo. Un percorso che è stato reso possibile grazie all’estrazione di gas naturale e allo sfruttamento deidi cui il sottosuolo di questoè ricco.Oltre all’estrazione di gas naturale il governo dellapunta ad aumentare l’estrazione di ferro, un minerale di cui è il secondo produttore dell’Africa. Al momento la quantita’ di ferro estratta e’ di 13 milioni di tonnellate ma l’esecutivo punta ad aumentarne la quantità estratta a 45 milioni entro dieci anni. Inoltre, lapunta a costruire anche centrali solari nel deserto al fine di produrre idrogeno e ammoniaca verde, che non verranno solo esportati ma nel caso dell’idrogeno pure usati per produrre acciaio a basso impatto ambientale.