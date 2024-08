La Senna sporca è sempre più un caso salta anche l’allenamento di Paltrinieri per la 10 km di nuoto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Mentre i giornali fanno la conta dei poveri triatleti con la gastroenterite dopo aver gareggiato nella, ecco che ci risiamo: ennesimo allenamento in acqua annullato a causa della contaminazione batterica del fiume. Stavolta c’è di mezzo Gregorioe i suoi avversari della 10 km in acque libere, in programma venerdì. Proprioè stato fin dall’inizio tra i più critici sulla scelta di usare la, non balneabile per oltre un secolo, come sede delle gare. Una preoccupazione, nonostante il Comitato organizzatore cerchi di smorzare unormai dalle proporzioni ingovernabili, che prende vigore dopo i casi di gastroenterite che hanno colpito almeno tre partecipanti alle gare di triathlon di Belgio, Svizzera e Norvegia, legati (almeno giornalisticamente) proprio all’acquadella