La città non dimentica Fulvio | Dedichiamogli il Giardino dei tigli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) "Ildeisia intitolato aPanico". La proposta arriva a pochi giorni dalla scomparsa dell’intraprendente volontario, che proprio da quel luogo, negli anni Novanta, fece partire quello che sarebbe diventato il programma di adozioni degli spazi pubblici della. Perché ildi via Fratelli Bandiera, a quell’epoca, era abbandonato e senza anima., insieme ad altri volenterosi residenti, lo trasformò in quella che ancora oggi è una vera oasi a misura di nonno, bambino, ragazzo. Dove anziani e appassionati possono giocare a bocce, i più giovani a basket e dove si sta insieme, prendendosi cura di un pezzo di, aperto a tutti. "È stato l’anima e il cuore di quel posto, diventato un centro di aggregazione per tutte le generazioni e per tutte le culture - commenta Monica Zaccarini -.