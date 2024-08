Ecco i nuovi posaceneri per l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)portatili utili al passeggio al mare, in centro o al parco senza gettare i mozziconi a terra. L’idea è dell’associazione "JesiClean" che ne sta distribuendo centinaia in collaborazione con i locali pubblici. "Nuova collaborazione tra noi e il Transylvania viny lab di Riccardo Staffolani pergriffati e gratuiti per tutti i cittadini e le cittadine, progettati per combattere l’abbandono dei mozziconi di sigaretta" spiegano i promotori che aggiungono: "Sono piccoli, comodi, ignifughi e indori, adatti per andare in giro e non gettare mozziconi a terra. E soprattutto sono gratuiti".