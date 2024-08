Castello rissa con venti persone | Servono più verifiche mirate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) È stato un fine settimana movimentato quello che ha interessato Castel Bolognese dove sabato sera si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine a pochi passi dalla piazza principale. L’episodio violento si è verificato intorno alle 21.30 nelle vicinanze di un pubblico esercizio in via Garavini e ha visto il coinvolgimento di unana di. Un alterco sviluppattosi inper la quale si sono precipitati sul posto la polizia di Stato, supportata dalla polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina e dai carabinieri. All’arrivo degli equipaggi però i coinvolti si erano già dati alla fuga. Sono quindi attualmente in corso le indagini, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, per risalire all’identità dei protagonisti della vicenda, al momento ignoti.