Ascolti tv del 5 agosto | Claudio Amendola si scontra con Battiti Live

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) La grande festa disi è conclusa con l’ultima puntata in onda su Canale5. Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli ha condotto l’appuntamento conclusivo con la musica dell’estate e si prepara per i progetti futuri che l’attendono. Tantissimi gli artisti sul palco, che hanno provato a insidiare l’egemonia delle Olimpiadi di Parigi 2024 in fatto ditv, ma il 52024 è andata in onda anche una replica della fiction Nero a metà con, solitamente seguitissima benché già proposta dalla Prima Rete. Nella sessione serale dei Giochi Olimpici, Rai2 ha mandato in onda le gare di atletica con quattro medaglie d’oro in palio, tre in campo femminile con due finali in cui l’Italia è protagonista con Nadia Battocletti, eroina degli Europei di Roma con la doppietta sui 5000 e 10000 metri, mentre la finalista del lancio del disco è Daisy Osakue.