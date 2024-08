Simone Biles soffriva la fame da piccola con madre tossicodipendente adottata dai nonni che la calmano nelle gare

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 5 agosto 2024) Martedì 30 luglio, dopo la storica vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024,ha condiviso una storia su Instagram di Ronaldche la guardaggiare. “Mio padre e il suo binocolo sono così dannatamente carini”, scrivedel suo nonno biologico. Il nonno, insieme alla moglie, ha adottato l’atleta. La giovane è ora otto volte medaglia olimpica, dopo che era stata data in affidamento a soli tre anni., la ginnasta americana più premiata di sempre, ha raccontato della sua infanzia e di come lei e i suoi fratelli abbiano sofferto la. Questo sotto la custodia dellabiologica che “lottava con l’abuso di droghe e alcol”. Continuate a leggere per conoscere questa atleta di grande ispirazione! Molto prima che, 26 anni, facesse salti mortali, lanci e rotazioni, viveva in affidamento con i suoi fratelli, Adria, Tevin e Ashley.