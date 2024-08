Permesso di costruire per l’ex sede dell’Enel La facciata non si tocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Uno scatolone vuoto di buona fattura, mattoncini rossi e sullaanche dei terrazzi: è, in via Buozzi. Uno scatolone vuoto perché questo fabbricato che corre anche lungo via D’Azeglio è chiuso da decenni. E’ stato acquisito dalla famiglia di Alceste Vitri il titolare della Rivacold e della Vitrifrigo di Montecchio, ma è sempre rimasto chiuso benché negli anni si sia parlato più volte di un suo recupero. Adesso l’amministrazione comunale ha rilasciato i permessi per. Il progetto prevede parte appartamenti e parte uffici. Non si puòre lache dà su viale Buozzi perché è tutelata dalla Soprintendenza. La concessione edilizia prevede la demolizione con ricostruzione della palazzina retrostante più recente. Difficile però dire se arriveranno presto ruspe e muratori perché è previsto a giorni un incontro tra i tecnici e la famiglia Vitri.