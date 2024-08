Olimpiadi da sogno Paolini Macchi e Musetti colorano la Toscana di oro argento e bronzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – Lasi colora d’oro, d’e digrazie alle imprese dei suoi campioni alle. Quello appena trascorso è stato un week-end magico per gli atleti del Granducato impegnati a Parigi: Jasmine, Lorenzoe (per la seconda volta) Filippohanno tenuto alto il nome di Bagni di Lucca, Carrara e Navacchio, contribuendo ad arricchire in maniera sostanziale il medagliere dell’Italia., che festa a Bagni di Lucca peroro nel doppio: la sua città in delirio A mettersi al collo il metallo più prezioso è stata proprio Jasmine. La sua avventura nel torneo di singolo è finita forse prima del tempo, ma nel doppio con Sara Errani è stata semplicemente fantastica. Dopo aver conquistato la finale per l’oro è riuscita a battere insieme alla compagna la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shneider.