Mirko è dovuto correre da lei Voci choc su Perla il caos dopo l’annuncio dell’addio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un vero e proprio terremoto pare si stia scatenando con violenza nel mondo dei Perletti, sia per quanto riguarda il fandom di accaniti che per i loro beniamini. Se due, tre ammiratrici della coppia sarebbero in ospedale a seguito delloalla rottura, ancheVatiero avrebbe avuto una crisi notturna. Saranno felici, a questo punto, le folli sostenitrici dell’ormai ex coppia di Temptation Island e del Grande Fratello 2023, sapendo cheBrunetti sarebbe corso di notte per raggiungere la ex fidanzata.Vatiero avrebbe vissuto un incubo. Ancora è tutto da verificare. Però le indiscrezioni raccontano questo. Tutto è cominciato in queste ultime oreuna segnalazione giunta in direct su Instagram all’esperta di gossip e di televisione Deianira Marzano, che ha subito riproposto l’indiscrezione ai suoi follower ed è scoppiato immediatamente il ‘caso’.