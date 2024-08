Lavorare nei ristoranti | Stranieri più disponibili? È l’età a fare la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Modena, 5 agosto 2024 – “Non credo sia un problema di etnie, di italiani o. Se proprio vogliamouna distinzione, io ci vedo più unafra età”. Lo chef Luca Marchini, titolare dell’Erba del Re d e di altre due locali, e presidente della Fipe (Federazione pubblici esercizi), sta seguendo il dibattito seguito alla denuncia della titolare della birreria Keller Carlotta Bertolini sulla difficoltà di assumere italiani rispetto agli. Sabato sera ha organizzato una cena prima della chiusura estiva per ringraziare i suoi dipendenti. “Dalla sala agli uffici con me lavorano più di 30 persone di una decina di etnie diverse – spiega Marchini –, la risposta del personale dipende da diversi fattori: dipende dal ruolo da svolgere, dalle motivazioni di chi ti invia il curriculum, se lo fa solo per lo stipendi guadagnare o anche per migliorare il mestiere.