Kingdom Come | Deliverance 2 il nuovo gameplay verrà mostrato all’Opening Night Live 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 5 agosto 2024) Geoff Keighley ha appena annunciato cheildi2, consentendo nello specifico ai fan in trepidante attesa di mettere le proprie mani sul gioco di gustarsi una nuova sequenza di giocato. Precisiamo che l’evento di apertura della Gamescomè in programma alle ore 20:00 italiane della giornata di martedì 20 agosto, con Geoff Keighley che dovrebbe aver organizzato un evento contraddistinto da una durata di circa un’ora e mezza. In attesa di avere ulteriori informazioni a riguardo, ricordiamo che l’Openingsi pone tendenzialmenteuna sorta di approfondimento della Summer Game Fest, presentando in sostanza dei nuovi video sui giochi già annunciati in precedenza.