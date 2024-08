Il garante contro la diffusione del colloquio tra Turetta e i genitori | Violate norme sulla privacy e regole deontologiche dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilper laha avviato un’istruttoria nei confronti di varie testate dopo la pubblicazione di stralci di intercettazioni effettuate durante ilin carcere tra Filippo, responsabile del femminicidio della ex Giulia Cecchettin, e i suoi. L’Authority sottolinea che “la pubblicazione di conversazioni private, intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti, vìola la normativae ledei”. Iltra le altre cose richiama i media e i social al rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione e della dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca. Oltre alle proteste delle Camere penali, era stato in particolare il Codacons a presentare esposti alper lae alla Procura di Roma.